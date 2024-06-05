CINÉ-CLUB L’armée des ombres Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB L'armée des ombres Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte mercredi 8 avril 2026.

CINÉ-CLUB L’armée des ombres

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-04-08 18:00:00

2026-04-08

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

2h 23min | Drame, Guerre

Date de reprise 5 juin 2024

De Jean-Pierre Melville | Par Jean-Pierre Melville

Avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crauchet

Synopsis

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l’un des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo… .

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

