CINÉ-CLUB – LE CHAR ET L’OLIVIER de Roland Nurier La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

CINÉ-CLUB – LE CHAR ET L’OLIVIER de Roland Nurier Dimanche 26 octobre, 14h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
Sur place : prix libre / 1€ d’adhésion ponctuelle
Début : 2025-10-26T14:30:00+01:00 – 2025-10-26T16:30:00+01:00
Fin : 2025-10-26T14:30:00+01:00 – 2025-10-26T16:30:00+01:00
Chaque mois, l’association Ô Grand Parc SDF vous propose une séance cinéma à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc
Dimanche 26 octobre
ouverture des portes 14h30 / séance 15h
tarif : 1€ d’adhésion / prix libre pour les membres de l’association
LE CHAR ET L’OLIVIER, une autre histoire de la Palestine
de Roland NURIER
Sortie : 6 novembre 2019 en salle | 1h 41min | Documentaire
L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International mais aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !
Voir la bande-annonce du film
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Projection du film par l’association Ô Grand Parc SDF ciné-club cinéma