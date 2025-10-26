CINÉ-CLUB – LE CHAR ET L’OLIVIER de Roland Nurier La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

CINÉ-CLUB – LE CHAR ET L’OLIVIER de Roland Nurier Dimanche 26 octobre, 14h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Sur place : prix libre / 1€ d’adhésion ponctuelle

Début : 2025-10-26T14:30:00+01:00 – 2025-10-26T16:30:00+01:00

Chaque mois, l’association Ô Grand Parc SDF vous propose une séance cinéma à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

Dimanche 26 octobre

ouverture des portes 14h30 / séance 15h

tarif : 1€ d’adhésion / prix libre pour les membres de l’association

LE CHAR ET L’OLIVIER, une autre histoire de la Palestine

de Roland NURIER

Sortie : 6 novembre 2019 en salle | 1h 41min | Documentaire

L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International mais aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !

Voir la bande-annonce du film

Projection du film par l’association Ô Grand Parc SDF ciné-club cinéma