Ciné Club Le diabolique Docteur Mabuse (en V.O sous titrée) Salle Eugène Leroy Le Bugue

Ciné Club Le diabolique Docteur Mabuse (en V.O sous titrée)

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

19h45. Enquête sur l’assassinat d’un journaliste, dans un contexte d’espionnage et de guerre froide, au sein d’une société sous surveillance. 5€ ou 7€

Cinérama 24 votre ciné-club vous propose la projection du film Le diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang (1960)

Synopsis

Le diabolique Docteur Mabuse , ultime réalisation de Fritz Lang, est une enquête sur l’assassinat d’un journaliste, tout cela dans un contexte d’espionnage et de guerre froide, au sein d’une société sous surveillance ….

Réservation possible par mail. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

English : Ciné Club Le diabolique Docteur Mabuse (en V.O sous titrée)

19h45. Investigation into the murder of a journalist, against a backdrop of espionage and the Cold War, in a society under surveillance. 5? or 7?

German : Ciné Club Le diabolique Docteur Mabuse (en V.O sous titrée)

19h45. Untersuchung des Mordes an einem Journalisten vor dem Hintergrund der Spionage und des Kalten Krieges in einer überwachten Gesellschaft. 5? oder 7?

Italiano :

19h45. Indagine sull’omicidio di un giornalista, sullo sfondo dello spionaggio e della guerra fredda, in una società sotto sorveglianza. 5? o 7?

Espanol : Ciné Club Le diabolique Docteur Mabuse (en V.O sous titrée)

19h45. Investigación del asesinato de un periodista, con el espionaje y la Guerra Fría como telón de fondo, en una sociedad vigilada. ¿5? o 7?

