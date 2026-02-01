Ciné-club Le garçon et le héron ANCIZAN Ancizan

Ciné-club Le garçon et le héron

ANCIZAN 10 Rue de l'Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

2h 03min | Animation, Aventure, Drame

De Hayao Miyazaki | Par Hayao Miyazaki

Avec Gavril Dartevelle, Soma Santoki, Padrig Vion .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com

English :

After his mother disappears in a fire, Mahito, an 11-year-old boy, has to leave Tokyo to live in the countryside in the village where she grew up. He settles with his father in an old manor house on a huge estate, where he meets a grey heron who gradually becomes his guide and helps him, as he discovers and questions, to understand the world around him and unravel the mysteries of life.

