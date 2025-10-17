Ciné Club Le Limier (en V.O sous-titrée) Salle Eugène Leroy Le Bugue

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5€

Tarif réduit

19h45. Film en V.O sous titrée. Un polar en huis clos où un mari trompé orchestre une vengeance machiavélique contre l'amant de sa femme. 5€ ou 7€

Cinérama 24 votre ciné-club vous propose la projection du film La Limier de Joseph L.Mankiew (1972) en V.O sous-titrée.

Synopsis

Le limier (Sleuth , pour le titre original anglais) de Joseph L.Mankiewicz, est un polar qui prend qui la forme d'un huis clos au sein duquel le mari trompé (Laurence Olivier) va mettre en place un piège cruel pour se venger de l'amant de sa femme (Michael Caine)…

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

English: 19h45. Film in subtitled O.V. A behind-closed-doors thriller in which a deceived husband orchestrates a Machiavellian revenge against his wife's lover. 5€ or 7€

German : Ciné Club Le Limier (en V.O sous-titrée)

German: 19h45. Film in OV mit Untertiteln. Ein Krimi hinter verschlossenen Türen, in dem ein betrogener Ehemann einen machiavellistischen Rachefeldzug gegen den Liebhaber seiner Frau inszeniert. 5€ oder 7€

Italiano :

Italiano: 19h45. Film in V.O. sottotitolato. Un thriller ambientato a porte chiuse, in cui un marito ingannato orchestra una vendetta machiavellica contro l'amante della moglie. 5€ o 7€

Espanol : Ciné Club Le Limier (en V.O sous-titrée)

Español: 19h45. Película en V.O. subtitulada. Un thriller a puerta cerrada, en el que un marido engañado orquesta una maquiavélica venganza contra el amante de su mujer. 5€ o 7€

