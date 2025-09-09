CINE CLUB « Le peuple migrateur » de Jacques Perrin Le village Roussas

CINE CLUB « Le peuple migrateur » de Jacques Perrin Le village Roussas mardi 9 septembre 2025.

CINE CLUB « Le peuple migrateur » de Jacques Perrin

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 3 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09 21:40:00

Date(s) :

2025-09-09

Le parcours sur la planète d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards..

.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

The journey around the world of some thirty species of migratory birds: cranes, geese, swans, storks, ducks…

German :

Die Reise über den Planeten von etwa 30 Arten von Zugvögeln: Kraniche, Gänse, Schwäne, Störche, Enten…

Italiano :

Il viaggio intorno al mondo di una trentina di specie di uccelli migratori: gru, oche, cigni, cicogne, anatre…

Espanol :

El viaje alrededor del mundo de una treintena de especies de aves migratorias: grullas, gansos, cisnes, cigüeñas, patos…

