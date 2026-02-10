CINE CLUB Le sel de la terre film américain de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders rue Canta bise Roussas

CINE CLUB Le sel de la terre film américain de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation.

La soirée sera animée par Michel Correard, photographe et co-fondateur de l’association Présence(s) photographiques.

English :

For forty years, photographer Sebastião Salgado has traveled the continents in search of a humanity in the throes of change.

The evening will be hosted by Michel Correard, photographer and co-founder of the Présence(s) photographiques association.

