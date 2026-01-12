Ciné-club Le tambour Allassac

Ciné-club Le tambour

rue porte du petit garavet Allassac Corrèze

Oskar Matzerath, doté d’une intelligence hors du commun, reçoit en cadeau, pour son 3e anniversaire, un tambour en fer blanc, à la fin des années 1920, dans la ville libre de Dantzig. Dégouté par le monde des adultes qui se laisse contaminer par l’idéologie nazie, Oskar décide de cesser de grandir en se laissant tomber volontairement du haut d’un escalier. Il conserve ainsi son regard d’enfant qui se traduit, chaque fois qu’il est contrarié, par un roulement de tambour, et un cri strident qui a le pouvoir de briser tous les objets en verre autour de lui.

Le film est adapté du roman homonyme de Günter Grass, Nobel de littérature en 99.

Réalisé par Volker Schlöndorff.

Film sorti en 1979.

Durée 2h15.

Tarif 6€

Tarif adhérent 3€

Projection du Ciné-club Vézère.

Abonnements et billets d’entrée sur place ou par tel 06 88 89 08 87. .

