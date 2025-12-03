Ciné Club L’Education d’Ademoka Saint-Affrique

Ciné Club L’Education d’Ademoka

La jeune Ademoka souhaite aller à l’école mais son statut de Lyuli sorte de gitan d’Asie Centrale la destine à la mendicité.

Film de Adilkhan Yerzhanov

Sortie 12 juillet 2023

Genres Comédie, Drame

Pays d’origine Kazakhstan, France

La jeune Ademoka souhaite aller à l’école mais son statut de Lyuli sorte de gitan d’Asie Centrale la destine à la mendicité. Erkin, autrefois écrivain célèbre, aujourd’hui professeur insolite, vient d’être renvoyé de son école. Il va repérer le talent d’Ademoka et décide de la prendre sous son aile, en lui transmettant une éducation…

L’Éducation d’Ademoka est une véritable révélation pour donner de l’exposition au paysage cinématographique kazakh.

Ce film audacieux adopte un style osé et percutant. Son ton décalé est poussé à l’extrême pour offrir une critique sociale incisive et décapante. Les sujets abordés sont d’une grande gravité, mais les scènes nous plongent parfois dans des situations irréelles. Cette combinaison entre des thématiques profondes et une certaine légèreté fonctionne à merveille.

La thématique du droit à l’éducation pour les immigrants est abordée remarquablement, avec ici la particularité des gitans d’Asie centrale.

Elle met en lumière les défis et les obstacles auxquels Ademoka est confrontée dans sa quête pour s’en sortir. À travers son parcours, on perçoit clairement la discrimination qu’elle subit.

Ce qui frappe le plus, c’est la formidable force de caractère de cette adolescente. Cela lui permet d’avancer malgré toutes les adversités. Son courage et sa détermination sont impressionnants. Ce film est un hymne à la connaissance et au savoir afin d’échapper aux ténèbres de l’ignorance. .

English :

Young Ademoka wants to go to school, but her status as a Lyuli a kind of Central Asian gypsy means she has to beg.

German :

Die junge Ademoka möchte zur Schule gehen, aber ihr Status als Lyuli eine Art Zigeuner aus Zentralasien bestimmt sie zum Betteln.

Italiano :

La giovane Ademoka vuole andare a scuola, ma la sua condizione di Lyuli una sorta di zingara dell’Asia centrale le impone di chiedere l’elemosina.

Espanol :

La joven Ademoka quiere ir a la escuela, pero su condición de lyuli -una especie de gitana de Asia Central- le obliga a mendigar.

