CINÉ-CLUB LES AMOURS D’ANAÏS

12 Place de la Mairie Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Adhésion obligatoire Entrée 4€/ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation.

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Adhésion obligatoire Entrée 4€/ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation. .

12 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anaïs is thirty and doesn’t have enough money. She has a lover she’s no longer sure she loves. She meets Daniel, who immediately takes a liking to her. But Daniel lives with Émilie… who Anaïs also likes. This is the story of a restless young woman. And it’s also the story of a great desire.

Compulsory membership Admission: 4? Card of 4 tickets: 10? No reservation required.

L’événement CINÉ-CLUB LES AMOURS D’ANAÏS Roujan a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT AVANT-MONTS