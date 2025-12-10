CINÉ-CLUB LES FEUILLES MORTES Roujan

CINÉ-CLUB LES FEUILLES MORTES

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Ciné-Club Les Feuilles Mortes à 20h30 à la salle du peuple.

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur.

Adhésion obligatoire. Entrée 4€ Carte de 4 entrées 10€. sans réservation.

Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

Ciné-Club Les Feuilles Mortes at 8.30pm at the Salle du Peuple.

Two lonely people meet by chance one night in Helsinki, and each tries to find in the other their first, only and last love. But life tends to put obstacles in the path of those seeking happiness.

Membership required. Admission: €4 Pass for 4 tickets: €10. without reservation.

