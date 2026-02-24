Ciné-Club Les Mistons Blue giant Place du Port Segré-en-Anjou Bleu

Ciné-Club Les Mistons Blue giant

Soirée Ciné-Club Les Mistons Ciné-club les Mistons Carte blanche à l’association le fil bleu au cinéma Le Maingué de Segré, le 10 Mars 2026.

Projection de Blue giant de Yuzuru Tachikawa.

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l’aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. Accompagné de Shunji qui débute à la batterie, ils forment le trio JASS. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l’espoir de changer à jamais le monde du jazz. .

Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43

English :

Soirée Ciné-Club Les Mistons Ciné-club les Mistons Carte blanche à l?association le fil bleu at Le Maingué cinema in Segré, March 10, 2026.

