Ciné-club L’Homme de Rio

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-12 20:00:00

fin : 2026-01-12 21:52:00

Date(s) :

2026-01-12

Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes.

Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes.

Prochain arrêt de notre cycle mensuel À l’aventure ! autour du cinéma culte, ce grand classique de l’aventure à la française voit notre Bebel national déchainé.

Réalisateur Philippe de Broca.

Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais.

Aventure, comédie Dès 8 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/lhomme-de-rio/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Private Adrien Dufourquet witnesses the kidnapping of his fiancée Agnès, daughter of a famous ethnologist. He sets out to find her, which leads him to Brazil, and uncovers a traffic in Indian statuettes.

L’événement Ciné-club L’Homme de Rio Bischwiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Maison de la Culture de Bischwiller