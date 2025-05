Ciné Club « L’insulte » (en V.O sous-titrée) – Salle Eugène Leroy Le Bugue, 23 mai 2025 19:45, Le Bugue.

Dordogne

Ciné Club « L’insulte » (en V.O sous-titrée) Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-23 19:45:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Possibilité de réserver par mail. 5€ ou 7€

Cinérama 24 votre ciné-club vous propose la projection du film « L’insulte » de Zia Doueiri (2017) en V.O sous-titrée.

Synopsis « A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face ».

Réservation possible par mail. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

English : Ciné Club « L’insulte » (en V.O sous-titrée)

19h45. Distressing thriller based on the novel « Celle qui n’était plus » by Pierre Boileau and Thomas Narcejac. Reservations by e-mail. 5? or 7?

German : Ciné Club « L’insulte » (en V.O sous-titrée)

19h45. Beklemmender Krimi, inspiriert von dem Roman « Celle qui n’était plus » von Pierre Boileau und Thomas Narcejac. Reservierung per E-Mail möglich. 5? oder 7?

Italiano :

19h45. Agghiacciante thriller tratto dal romanzo « Celle qui n’était plus » di Pierre Boileau e Thomas Narcejac. Prenotazioni via e-mail. 5? o 7?

Espanol : Ciné Club « L’insulte » (en V.O sous-titrée)

19h45. Escalofriante thriller basado en la novela « Celle qui n’était plus » de Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Las reservas pueden hacerse por correo electrónico. 5? o 7?

