Ciné-club Little Big Man

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-09 20:00:00

fin : 2026-02-09 22:19:00

Date(s) :

2026-02-09

Un journaliste vient recueillir l’extraordinaire témoignage de Jack Crabb, 121 ans, dernier survivant de la bataille de Little Big Horn. Le vieil homme se met à raconter l’histoire de sa vie¿: le massacre de ses parents par les Indiens pawnees, son adoption par les Cheyennes, l’origine de son surnom, son retour parmi les Blancs en pleines guerres indiennes…

Un journaliste vient recueillir l’extraordinaire témoignage de Jack Crabb, 121 ans, dernier survivant de la bataille de Little Big Horn. Le vieil homme se met à raconter l’histoire de sa vie¿: le massacre de ses parents par les Indiens pawnees, son adoption par les Cheyennes, l’origine de son surnom, son retour parmi les Blancs en pleines guerres indiennes…

Programmé au sein de notre cycle Vous avez dit culte ? , cette fresque grandiose revisite la conquête de l’Ouest tout en changeant notre regard sur les tribus natives américaines.

Réalisateur Arthur Penn.

Avec Dustin Hoffmann, Faye Dunaway et Martin Balsam.

Aventure, western En VOST

https://mac-bischwiller.fr/agenda/little-big-man/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journalist comes to hear the extraordinary testimony of 121-year-old Jack Crabb, the last survivor of the Battle of the Little Big Horn. The old man begins to tell the story of his life: the massacre of his parents by the Pawnee Indians, his adoption by the Cheyenne, the origin of his nickname, his return to the whites at the height of the Indian Wars?

L’événement Ciné-club Little Big Man Bischwiller a été mis à jour le 2026-01-20 par Maison de la Culture de Bischwiller