Ciné Club Mademoiselle de Joncquières Salle Eugène Leroy Le Bugue

Ciné Club Mademoiselle de Joncquières

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

19h45. Film qui se déroule au 18e siècle dans un milieu aristocratique qui mêlent film de vertu, de libertinage, de passion mais surtout de jalousie et de vengeance. 5€ à 7€

Comédie dramatique historique française réalisée en 2018 par Emmanuel Mouret,, qui a été noté aux César et récompensé en 2019…Un film qui se déroule au 18eme siècle dans un milieu aristocratique qui mêlent film de vertu, de libertinage, de passion mais surtout de jalousie et de vengeance. Les deux principaux rôles sont tenus par Cécile de France et Edouard Baer.

Synopsis

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère

la projection sera suivie d’un échange sur le film autour d’un verre de l’amitié

Possibilité de réservation par mail. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

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English : Ciné Club Mademoiselle de Joncquières

19h45. Set in 18th-century aristocratic circles, this film combines virtue, libertinism, passion and, above all, jealousy and revenge. 5? à 7?

L’événement Ciné Club Mademoiselle de Joncquières Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère