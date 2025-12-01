Ciné-club – Mama ich lebe Maison Heinrich Heine Paris

Drame/Guerre, RDA, 1976, 103 min, VOSTFR

réalisé par Konrad Wolf

avec Peter Prager, Uwe Zerbe, Eberhard Kirchberg

Dans un camp soviétique pour prisonniers de guerre, quatre soldats

allemands décident de collaborer avec l’Armée rouge contre l’Allemagne

nazie. Accompagnés par le major balte-soviétique Mauris, ils découvrent

au fil de leur long voyage les habitants et les conditions de vie du

pays qu’ils ont combattu. Ce voyage marque leur transformation

intérieure, dévoilant peu à peu leurs histoires personnelles et leurs

évolutions.

Autres séances :

● Solo Sunny, réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase, projection le lundi 6 octobre à 20h

● Ich war neunzehn (J’avais 19 ans), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 13 octobre à 20h

● Lissy, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 17 novembre à 20h

● Sterne (Étoiles), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 24 novembre à 20h

● Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 1er décembre à 20h

● Goya, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 8 décembre à 20h

Pour clore ce cycle consacré à Konrad Wolf, plongez dans le parcours bouleversant de quatre soldats allemands engagés contre l’Allemagne nazie.

Le lundi 15 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-15T20:00:00+02:00_2025-12-15T22:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/mama-ich-lebe https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine