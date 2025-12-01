Ciné-club – Mama ich lebe Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club – Mama ich lebe Maison Heinrich Heine Paris lundi 15 décembre 2025.
Drame/Guerre, RDA, 1976, 103 min, VOSTFR
réalisé par Konrad Wolf
avec Peter Prager, Uwe Zerbe, Eberhard Kirchberg
Dans un camp soviétique pour prisonniers de guerre, quatre soldats
allemands décident de collaborer avec l’Armée rouge contre l’Allemagne
nazie. Accompagnés par le major balte-soviétique Mauris, ils découvrent
au fil de leur long voyage les habitants et les conditions de vie du
pays qu’ils ont combattu. Ce voyage marque leur transformation
intérieure, dévoilant peu à peu leurs histoires personnelles et leurs
évolutions.
Autres séances :
● Solo Sunny, réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase, projection le lundi 6 octobre à 20h
● Ich war neunzehn (J’avais 19 ans), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 13 octobre à 20h
● Lissy, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 17 novembre à 20h
● Sterne (Étoiles), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 24 novembre à 20h
● Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 1er décembre à 20h
● Goya, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 8 décembre à 20h
Pour clore ce cycle consacré à Konrad Wolf, plongez dans le parcours bouleversant de quatre soldats allemands engagés contre l’Allemagne nazie.
Le lundi 15 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/mama-ich-lebe