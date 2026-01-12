Ciné-club Mission rue porte du petit garavet Allassac

Ciné-club Mission

Au milieu du XVIIIème siècle, dans la vaste forêt Brésilienne, un jésuite Espagnol fonde une mission d’évangélisation sur les terres des indiens Guaranis. Il est suivi par un ancien chasseur d’esclaves en quête de rédemption. La mission parvient à faire des indiens des musiciens accomplis, chanteurs et facteurs d’instruments (musique d’Ennio Morricone). En dépit de cette réussite humaine et spirituelle éclatante, la papauté décide de saborder la mission, en vertu d’accords de partage des terres colonisées entre Espagnols et Portugais.

Film sorti en 1986.

Durée 2h06.

Tarif 6€

Tarif adhérent 3€

Projection du Ciné-club Vézère.

Abonnements et billets d’entrée sur place ou par tel 06 88 89 08 87. .

rue porte du petit garavet Salle culturelle Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 89 08 87

