Ciné Club Mississippi Burning (en V.O sous titrée) Salle Eugène Leroy Le Bugue

Ciné Club Mississippi Burning (en V.O sous titrée)

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

19h45. 1964, Mississippi, 2 agents du FBI enquêtent sur la disparition de 3 militants des droits civiques et se heurtent à la violence attisée par le Ku Klux Klan. Déconseillé aux mineurs. 5€ ou 7€

Cinérama 24 votre ciné-club vous propose la projection du film Mississippi burning de Alan Parker (1988)

Synopsis

1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence…

Déconseillé aux moins de 18 ans. Réservation possible par mail. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

English : Ciné Club Mississippi Burning (en V.O sous titrée)

19h45. 1964, Mississippi, 2 FBI agents investigate the disappearance of 3 civil rights activists and encounter the violence stirred up by the Ku Klux Klan. Not recommended for minors. 5? or 7?

