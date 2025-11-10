Ciné-club Monika Bischwiller

Ciné-club Monika

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Lundi 2025-11-10 20:00:00

2025-11-10 21:35:00

2025-11-10

Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune livreur, fuient leur famille et partent vivre sur une île.

Deuxième destination de notre ciné-club sur le thème A l’aventure ! , Monika est une pépite du célèbre réalisateur suédois. En avance sur son temps, le film a notamment inspiré la Nouvelle Vague du cinéma français.

Réalisateur Ingmar Bergman.

Avec Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson.

Genre Drame, romance En VOST.

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Monika, a young freedom-loving girl, and Harry, a young delivery boy, flee their family and go to live on an island.

The second destination in our A l’aventure! ciné-club, Monika is a nugget from the celebrated Swedish director. Ahead of its time, the film inspired the French New Wave.

Das freiheitsliebende Mädchen Monika und der junge Lieferjunge Harry fliehen vor ihrer Familie und leben auf einer Insel.

Monika, das zweite Ziel unseres Filmclubs zum Thema Auf ins Abenteuer! , ist ein Nugget des berühmten schwedischen Regisseurs. Der Film war seiner Zeit voraus und inspirierte unter anderem die Nouvelle Vague des französischen Kinos.

Monika, una giovane ragazza amante della libertà, e Harry, un giovane fattorino, fuggono dalla loro famiglia e vanno a vivere su un’isola.

Seconda destinazione del nostro cineclub Avventura , Monika è una perla del famoso regista svedese. In anticipo sui tempi, il film ha ispirato la Nouvelle Vague francese.

Monika, una joven amante de la libertad, y Harry, un joven repartidor, huyen de su familia y se van a vivir a una isla.

Segundo destino de nuestro cineclub Aventura , Monika es una pepita del famoso director sueco. Adelantada a su tiempo, la película inspiró la Nouvelle Vague francesa.

