Ciné-club Monika, Ingmar Bergman Saint-Louis

Le ciné-club est de retour avec six films pour la saison 25 · 26 Vous avez dit culte ? dans le cadre du réseau Le Récit.

Vous avez dit culte ? permet de découvrir ou redécouvrir des grands classiques du 7e Art sur grand écran. La programmation est soutenue par la Région Grand Est et se fait en partenariat avec l’ADRC (Agence nationale de développement du cinéma en région).

Cette saison, la thématique À l’aventure amène sur vos écrans

Monika (Ingmar Bergman 1953 Carlotta 1 h 38)

Monika, c’est l’icône d’une jeunesse qui souhaite s’échapper coûte que coûte de son environnement familial. Précarité, promiscuité… Elle s’évade avec le premier jeune homme qu’elle trouve sur une île proche de Stockholm. Le temps d’un été, elle croit vivre l’aventure d’une vie. Bergman au début de sa carrière (mais avec déjà plus de 10 films dans les pattes !) signe un drame culte.

Tarif 6 € .

