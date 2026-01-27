CINE CLUB Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran film français de François Dupeyron Le village Roussas

CINE CLUB Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran film français de François Dupeyron

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : 4 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 21:34:00

Date(s) :

2026-02-17

Momo a treize ans et pour seul ami, Monsieur Ibrahim, un épicier turc et philosophe..

Tiré du livre de Eric-Emmanuel SCHMITT

.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Momo is thirteen and his only friend is Monsieur Ibrahim, a Turkish grocer and philosopher…

From the book by Eric-Emmanuel SCHMITT

