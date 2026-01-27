CINE CLUB Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran film français de François Dupeyron Le village Roussas
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 4 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 21:34:00
Date(s) :
2026-02-17
Momo a treize ans et pour seul ami, Monsieur Ibrahim, un épicier turc et philosophe..
Tiré du livre de Eric-Emmanuel SCHMITT
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
Momo is thirteen and his only friend is Monsieur Ibrahim, a Turkish grocer and philosopher…
From the book by Eric-Emmanuel SCHMITT
