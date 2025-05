Ciné Club – Salle des fêtes Montségur-sur-Lauzon, 30 mai 2025 20:30, Montségur-sur-Lauzon.

Drôme

Ciné Club Salle des fêtes Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30 23:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Projection du film de Guillaume de Fontenay Sympathie pour le diable de 2019 avec Niels Schneider.

.

Salle des fêtes Salle Jean Giono

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 53 39 53 abbrissiaud@gmail.com

English :

Screening of Guillaume de Fontenay’s 2019 film Sympathy for the Devil, starring Niels Schneider.

German :

Vorführung des Films von Guillaume de Fontenay: Sympathie für den Teufel aus dem Jahr 2019 mit Niels Schneider.

Italiano :

Proiezione del film Sympathy for the Devil (2019) di Guillaume de Fontenay, con Niels Schneider.

Espanol :

Proyección de la película de 2019 Sympathy for the Devil, de Guillaume de Fontenay, protagonizada por Niels Schneider.

L’événement Ciné Club Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes