Ciné-club – Morte a Venezia (Mort à Venise) Maison Heinrich Heine Paris

Drame/adaptation littéraire, France/Italie, 1962, 130 min, vostfr

réalisé par Luchino Visconti

avec Dirk Bogarde, Silvana Mangano et Björn Andrésen

Gustav Aschenbach, compositeur allemand d’une cinquantaine d’années,

séjourne à Venise où il est fasciné par un adolescent à la beauté

androgyne. Incapable de quitter la ville, il passe ses journées à

l’observer tandis qu’une épidémie de choléra se répand. Ce lien muet

devient pour lui l’occasion d’une méditation sur l’art, la nostalgie et

la quête de beauté. Adapté de Tod in Venedig de Thomas Mann, le film sera présenté par Jean-Marie Valentin, traducteur et spécialiste de l’auteur.

Cette projection spéciale précède la soirée consacrée à Thomas Mann, le mardi 10 février.

Assistez à la projection de Mort à Venise, film de Luchino Visconti adapté de « Tod in Venedia » de Thomas Mann, une œuvre majeure sur l'art, le désir et la décadence.

Le lundi 09 février 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/morte-a-venezia-mort-a-venise/



