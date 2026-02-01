Ciné-club – Morte a Venezia (Mort à Venise) Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club – Morte a Venezia (Mort à Venise) Maison Heinrich Heine Paris lundi 9 février 2026.
Drame/adaptation littéraire, France/Italie, 1962, 130 min, vostfr
réalisé par Luchino Visconti
avec Dirk Bogarde, Silvana Mangano et Björn Andrésen
Gustav Aschenbach, compositeur allemand d’une cinquantaine d’années,
séjourne à Venise où il est fasciné par un adolescent à la beauté
androgyne. Incapable de quitter la ville, il passe ses journées à
l’observer tandis qu’une épidémie de choléra se répand. Ce lien muet
devient pour lui l’occasion d’une méditation sur l’art, la nostalgie et
la quête de beauté. Adapté de Tod in Venedig de Thomas Mann, le film sera présenté par Jean-Marie Valentin, traducteur et spécialiste de l’auteur.
Cette projection spéciale précède la soirée consacrée à Thomas Mann, le mardi 10 février.
Assistez à la projection de Mort à Venise, film de Luchino Visconti adapté de « Tod in Venedia » de Thomas Mann, une œuvre majeure sur l’art, le désir et la décadence.
Le lundi 09 février 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
