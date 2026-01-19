CINE CLUB NOMADLAND de Chloé Zhao Le village Roussas
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03 21:50:00
2026-02-03
Après avoir tout perdu dans la Grande Récession, une femme dans la soixantaine se lance avec son van dans un voyage à travers l’Ouest américain.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
After losing everything in the Great Recession, a woman in her sixties sets off with her van on a journey through the American West.
