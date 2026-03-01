Depuis plusieurs décennies, Britta Marakatt‑Labba manie l’aiguille et le fil. Dans ses broderies minutieuses, elle compose un récit visuel d’une rare puissance, mêlant cosmogonie, traditions ancestrales et mémoire collective. Son œuvre monumentale Historjá, présentée à la Documenta de Kassel, a profondément marqué les visiteur⸱ses et imposé l’artiste comme l’une des voix majeures de la scène artistique nordique contemporaine.

À travers ce film, nous découvrons non seulement le processus créatif d’une artiste exceptionnelle, mais aussi le parcours d’une femme engagée, témoin et actrice des combats menés par les Samis pour leurs droits culturels, territoriaux et politiques. Le documentaire met en lumière les formes de colonisation et de discrimination dont ce peuple a été victime, ainsi que les défis contemporains auxquels il fait face.

Car aujourd’hui, les Samis sont confrontés à une menace sans précédent : le dérèglement climatique, qui bouleverse l’Arctique et met en péril un mode de vie intimement lié aux saisons, au paysage et à l’élevage du renne. Le film invite ainsi à une réflexion urgente et universelle sur la préservation des cultures, des environnements et des savoirs qui s’y rattachent.

Une projection suivie d’un échange avec le réalisateur permettra de prolonger la rencontre avec l’univers de Britta Marakatt‑Labba et avec la culture sámi. La modération sera assurée par Emilie Gavoille, journaliste à Télérama.

Thomas Jackson a réalisé plusieurs documentaires primés pour le cinéma et a également travaillé à la télévision publique suédoise (SVT). Ses films ont été présentés dans de nombreux festivals internationaux, comme la Berlinale, le Toronto Hot Docs, le CPH:DOX et le Festival du film de Tokyo. C’est avec Foodies (2013) qu’il attire d’abord l’attention internationale – un film qui suit des blogueurs culinaires dans leurs voyages à travers le monde à la recherche des expériences gastronomiques les plus extrêmes. Plus tard, le film Sök och du skall finna (« Cherche et tu trouveras », 2017), l’inscrit dans une mouvance visuelle audacieuse. En 2015, il réalise Kartellen – Lys upp skuggorna, consacré aux pionniers du gangsta rap suédois, et en 2022, il poursuit ce travail avec un court documentaire sur l’artiste Einár, Einár – 2002–2021, pour la SVT.

Titre : Historjá – Stitches for Sápmi

Réalisation : Thomas Jackson

Écriture : Thomas Jackson

Photographie : Jonas Rudström, Hans Olof Utsi

Production : BR•F (B-REEL FILMS)

89 minutes, VOSTFR

Suède, 2022

Le programme du Ciné-club nordique : cliquez ici

Informations pratiques

Au Cinéma Le Grand Action : 5 Rue des Écoles, 75005 Paris

Billetterie : à venir

Dans le cadre du Ciné-club nordique, qui tout au long de l’année 2026 met en lumière la richesse et la vitalité du cinéma de nos pays, l’Institut suédois présente « Historjá – Stitches for Sápmi », un film documentaire consacré à l’œuvre et au parcours engagé de l’artiste sámi Britta Marakatt Labba.

Le mardi 24 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Plein tarif : 11,60 €

Réduit 1 : 9,80 €

Réduit 2 : 7,50 €

– 15 ans : 5,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-24T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-24T20:00:00+02:00_2026-03-24T21:30:00+02:00

Grand Action 5, rue des Ecoles 75005 Paris

https://paris.si.se/agenda/cine-club-nordique-historja-stitches-for-sapmi/ +33143544762



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