CINÉ-CLUB Nous ne vieillirons pas ensemble Cinéma Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Nous ne vieillirons pas ensemble Cinéma Fontenay-le-Comte vendredi 7 novembre 2025.

CINÉ-CLUB Nous ne vieillirons pas ensemble

Cinéma 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-10

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1972 en salle 1h 47min Drame

De Maurice Pialat | Par Maurice Pialat

Avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Christine Fabrega

Synopsis

Jean, la quarantaine, est un éternel enfant doublé d’un cinéaste raté. Marié depuis de nombreuses années, il ne peut se résoudre à quitter sa femme pour sa jeune maitresse qu’il côtoie depuis six ans Catherine. Pourtant amoureux de cette dernière, son comportement et leurs violentes disputes les éloignent un peu plus chaque jour. Jusqu’à ce que Catherine lui annonce son mariage avec un autre homme. Jean impuissant face à cette situation, n’a d’autre choix que de la voir sortir de sa vie… .

Cinéma 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

L’événement CINÉ-CLUB Nous ne vieillirons pas ensemble Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin