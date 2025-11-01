Ciné-club Perfect Days ANCIZAN Ancizan

Ciné-club Perfect Days

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Film de Wim Wenders | Par Wim Wenders, Takayuki Takuma

Avec Reina Ueda, Koji Yakusho, Tokio Emoto

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com

