Ciné-Club Poesia Sin Fin Saint-Affrique

Ciné-Club Poesia Sin Fin

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif :

Date :

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, Alejandrito Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide de devenir poète contre la volonté de sa famille.

5 octobre 2016 en salle | 2h 08min | Biopic, Drame, Fantastique

De Alejandro Jodorowsky|

Par Alejandro Jodorowsky

Avec Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky

Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres jeunes poètes prometteurs et anonymes qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de l’Amérique Latine. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique, il vit à leurs côtés comme peu avant eux avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie jean.gutierrez@laposte.net

English :

In the bustling Chilean capital Santiago, during the 1940s and 50s, twenty-year-old Alejandrito Jodorowsky decided to become a poet, against his family?s wishes.

