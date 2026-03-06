Ciné-Club Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Ciné-Club

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Si vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?

Rejoignez le ciné-club de la médiathèque Julien Gracq.

Gratuit Sur inscription .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Club

L’événement Ciné-Club Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden