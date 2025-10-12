Ciné-club | Projection : Mon voisin Totoro Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Ciné-club | Projection : Mon voisin Totoro Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 octobre 2025.
Mercredi 12 octobre , 15h30 > 17h | Assistez à la projection de ce dessin animé appartenant aux grands classiques de Hayao Miyazaki
Deux petites filles, Mei, quatre ans, et Satsuki, 10 ans, s’installent dans une grande maison à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles découvrent la nature tout autour de la maison et, surtout, l’existence de créatures merveilleuses, les Totoros, avec qui elles deviennent très amies.
Durée : 1h26 · Tout public à partir de 4 ans
Gratuit sur réservation : Prenez vos places sur Billetweb
Une projection gratuite sur inscription !
Le dimanche 12 octobre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris
https://www.billetweb.fr/pro/madorobin cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr