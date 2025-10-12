Ciné-club | Projection : Mon voisin Totoro Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Mercredi 12 octobre , 15h30 > 17h | Assistez à la projection de ce dessin animé appartenant aux grands classiques de Hayao Miyazaki

Deux petites filles, Mei, quatre ans, et Satsuki, 10 ans, s’installent dans une grande maison à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles découvrent la nature tout autour de la maison et, surtout, l’existence de créatures merveilleuses, les Totoros, avec qui elles deviennent très amies.

Durée : 1h26 · Tout public à partir de 4 ans

Gratuit sur réservation : Prenez vos places sur Billetweb

Une projection gratuite sur inscription !

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris

https://www.billetweb.fr/pro/madorobin cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr