Ciné-club Quand l'argent façonne les destins Rue Louis Jouvet Vorey
Ciné-club Quand l’argent façonne les destins Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 17 octobre 2025.
Ciné-club Quand l’argent façonne les destins
Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
2 séances autour de ce thème
18h30 Blue Jasmine de Woody Allen, 2013 (1h38)
20h30: collation
21h Nomadland de Chloé Zhao, 2020 (1h48)
Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 31 08 02 association.labarque@gmail.com
English :
2 screenings around this theme:
6:30pm: Blue Jasmine by Woody Allen, 2013 (1h38)
8:30pm: snack
9pm: Nomadland by Chloé Zhao, 2020 (1:48)
German :
2 Vorführungen rund um dieses Thema
18.30 Uhr: Blue Jasmine von Woody Allen, 2013 (1h38)
20.30 Uhr: Imbiss
21h: Nomadland von Chloé Zhao, 2020 (1h48)
Italiano :
2 proiezioni su questo tema:
18.30: Blue Jasmine di Woody Allen, 2013 (1h38)
20.30: spuntino
ore 21.00: Nomadland di Chloé Zhao, 2020 (1h48)
Espanol :
2 proyecciones sobre este tema:
18.30 h: Blue Jasmine de Woody Allen, 2013 (1h38)
20.30 h: aperitivo
21.00 h: Nomadland de Chloé Zhao, 2020 (1h48)
