Ciné-club Quand l’argent façonne les destins Rue Louis Jouvet Vorey

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

2 séances autour de ce thème

18h30 Blue Jasmine de Woody Allen, 2013 (1h38)

20h30: collation

21h Nomadland de Chloé Zhao, 2020 (1h48)

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 31 08 02 association.labarque@gmail.com

English :

2 screenings around this theme:

6:30pm: Blue Jasmine by Woody Allen, 2013 (1h38)

8:30pm: snack

9pm: Nomadland by Chloé Zhao, 2020 (1:48)

German :

2 Vorführungen rund um dieses Thema

18.30 Uhr: Blue Jasmine von Woody Allen, 2013 (1h38)

20.30 Uhr: Imbiss

21h: Nomadland von Chloé Zhao, 2020 (1h48)

Italiano :

2 proiezioni su questo tema:

18.30: Blue Jasmine di Woody Allen, 2013 (1h38)

20.30: spuntino

ore 21.00: Nomadland di Chloé Zhao, 2020 (1h48)

Espanol :

2 proyecciones sobre este tema:

18.30 h: Blue Jasmine de Woody Allen, 2013 (1h38)

20.30 h: aperitivo

21.00 h: Nomadland de Chloé Zhao, 2020 (1h48)

