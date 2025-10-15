CINÉ-CLUB « RETOUR DE FLAMME » Roujan

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études à l’étranger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer d’un commun accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui. VOST/FR

A 20h30 à la salle du Peuple. Entrée 4€/carte de 4 entrées 10€ . .

Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

Marcos and Ana, married for 25 years, are going through a mid-life crisis. Their son’s departure to study abroad challenges their daily life as a couple. They decide to separate by mutual agreement. At first fascinating and intense, celibacy soon proves monotonous for her. VOST/FR

At 8.30pm at Salle du Peuple. Admission: €4 / ticket for 4 tickets: €10.

German :

Marcos und Ana, die seit 25 Jahren verheiratet sind, befinden sich in einer Midlife-Crisis. Die Abreise ihres Sohnes zum Studium im Ausland stellt ihren Alltag als Ehepaar in Frage. Sie beschließen, sich in gegenseitigem Einvernehmen zu trennen. Auf den ersten Blick faszinierend und intensiv, erweist sich das Single-Dasein für sie bald als eintönig. VOST/FR

Um 20.30 Uhr in der Salle du Peuple. Eintritt: 4 / 4er-Karte: 10.

Italiano :

Marcos e Ana, sposati da 25 anni, stanno attraversando una crisi di mezza età. Quando il figlio parte per studiare all’estero, la loro vita di coppia viene messa in discussione. Decidono di separarsi di comune accordo. All’inizio affascinante e intenso, l’essere single si rivela presto monotono per lei. VOST/FR

Alle 20.30 alla Salle du Peuple. Ingresso: 4 euro / biglietto per 4 biglietti: 10 euro.

Espanol :

Marcos y Ana, casados desde hace 25 años, atraviesan la crisis de los cuarenta. Cuando su hijo se marcha a estudiar al extranjero, su vida cotidiana como pareja se pone en entredicho. Deciden separarse de mutuo acuerdo. Al principio fascinante e intensa, la soltería pronto resulta monótona para ella. VOST/FR

A las 20.30 h en la Salle du Peuple. Entrada: 4 euros / billete de 4 entradas: 10 euros.

