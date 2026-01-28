Ciné Club Salé sucré (en VO sous-titrée) Salle Eugène Leroy Le Bugue

Ciné Club Salé sucré (en VO sous-titrée)

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Début : 2026-02-20

19h45. Chef réputé et père veuf, M. Chu communique avec ses trois filles uniquement à travers les repas qu’il prépare avec passion. 5€ ou 7€

Comédie dramatique romance de Ang Lee.

M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf depuis seize ans, il élève seul ses trois filles Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée, Kien, séduisante businesswoman qui rêve de prendre son indépendance, et Ning, jeune étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille Chu est réglée par ces rituels immuables que sont les repas, préparés avec une minutie extrême par le père. Renfermé et peu loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de communiquer…

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

