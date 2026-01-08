Ciné Club Séraphine Salle Eugène Leroy Le Bugue

Ciné Club Séraphine

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-01-17

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

19h45. L’histoire de la peintre Séraphine de Senlis, une femme d’une grande piété, vivant dans un grand dénuement, qui peint la nuit alors qu’elle travaille comme domestique la journée. 5€ ou 7€

Projection d’un très joli film français, Séraphine , un biopic réalisé par le réalisateur Martin Provost en 2008, qui a été récompensé par 7 César en 2009.

L’histoire de la peintre Séraphine de Senlis (merveilleusement interprétée par Yolande Moreau) , une femme d’une grande piété, vivant dans un grand dénuement, qui peint la nuit alors qu’elle travaille comme domestique la journée, et est devenue une figure majeure de l’art naïf et de l’art brut.

Son oeuvre redécouverte assez récemment est notamment exposée au Musée de Senlis, bien sûr, ainsi qu’à Paris, au Musée Maillol.

La projection sera suivie d’un échange sur le film autour d’un verre de l’amitié. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

English : Ciné Club Séraphine

19h45. The story of the painter Séraphine de Senlis, a woman of great piety who lives in great poverty, painting at night while working as a domestic during the day. 5? or 7?

