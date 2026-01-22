Ciné club sirocco Collectif Culturel Les Arts à Barb’ Barbières
Ciné club sirocco Collectif Culturel Les Arts à Barb’ Barbières vendredi 6 février 2026.
Ciné club sirocco
Collectif Culturel Les Arts à Barb’ 655, Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
L’œil du lézard vous présente sirocco un film d’animation de Benoît Chieux.
.
Collectif Culturel Les Arts à Barb’ 655, Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’?il du lézard presents sirocco , an animated film by Benoît Chieux.
L’événement Ciné club sirocco Barbières a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme