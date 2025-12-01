Ciné-club Soirée Wes Anderson Rue Louis Jouvet Vorey

Ciné-club Soirée Wes Anderson

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Bienvenue dans le monde fantaisiste de Wes Anderson. L’œuvre de ce dandy du cinéma américain est inclassable, sophistication, élégance désuète, fausse naïveté, tout à la fois comique et dramatique.

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 31 08 02 association.labarque@gmail.com

English :

Welcome to the whimsical world of Wes Anderson. The work of this dandy of American cinema is unclassifiable: sophistication, old-fashioned elegance, false naiveté, at once comic and dramatic.

