Ciné-club – Solo Sunny Maison Heinrich Heine Paris lundi 6 octobre 2025.

Un film réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase (drame/musical, RDA, 1980, 104 min, VOSTFR) avec Renate Krößner, Alexander Lang, Dieter Montag.

Fin des années 1970 en RDA. Ingrid Sommer, ouvrière, rêve de devenir

chanteuse sous le pseudonyme de « Sunny ». Avec son groupe, les

Tornados, elle parcourt les centres culturels de la province. Sa vie,

marquée par la solitude, s’illumine parfois grâce à une idylle avec

Ralph, un philosophe. Dernier film de Konrad Wolf, Solo Sunny mêle mélancolie et espoir, offrant un portrait authentique et sensible de la vie en RDA.

Présentation par Caroline Moine, professeure en histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dans le cadre du Festival Paris 14 Territoire de cinéma.

Plongez dans Solo Sunny, un film émouvant qui explore la condition des artistes en RDA.

Le lundi 06 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

