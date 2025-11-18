Ciné-club Spéciale Agatha Christie Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Ciné-club Spéciale Agatha Christie

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?

Retrouvez désormais le ciné-club chaque dernier mardi du mois à la médiathèque Julien Gracq.

La médiathèque vous propose, pour ce tout premier ciné-club de la saison, une séance spéciale Agatha Christie , en deux projections les mardis 18 & 25 novembre à 18h.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Gratuit Sur inscription .

