Ciné-club Spéciale Agatha Christie Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Ciné-club Spéciale Agatha Christie Rue des Carmes Pont-l’Abbé mardi 25 novembre 2025.
Ciné-club Spéciale Agatha Christie
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?
Retrouvez désormais le ciné-club chaque dernier mardi du mois à la médiathèque Julien Gracq.
La médiathèque vous propose, pour ce tout premier ciné-club de la saison, une séance spéciale Agatha Christie , en deux projections les mardis 18 & 25 novembre à 18h.
Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque
Gratuit Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-club Spéciale Agatha Christie Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden