Ciné-club sur le tour du monde des droits humains Sélestat mardi 4 novembre 2025.
48 Rue du Président Poincaré Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-12-02
2025-11-04 2025-12-02
Ciné-club avec projection le mardi au Sélect puis débat citoyen
Ciné débats Le tour du monde des droits humains avec le collectif pour le respect des droits humains.
04/11 The pickers d’Elke Sasse, dans le cadre du festival Alimenterre, entrée gratuite
02/12 France, une histoire d’amour de Michael Pitiot et Yann Arthus-Bertrand, pour la 1ère fois au nouveau cinéma Le Relief de Sélestat .
48 Rue du Président Poincaré Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 86 26 cidh@orange.fr
English :
Ciné-club with a screening on Tuesday at the Sélect followed by a citizen debate
German :
Filmclub mit Vorführung am Dienstag im Sélect und anschließender Bürgerdebatte
Italiano :
Ciné-club con proiezione il martedì al Sélect seguita da un dibattito cittadino
Espanol :
Ciné-club con una proyección el martes en la Sélect seguida de un debate ciudadano
