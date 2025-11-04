Ciné-club sur le tour du monde des droits humains Sélestat

Ciné-club sur le tour du monde des droits humains

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-12-02

Ciné-club avec projection le mardi au Sélect puis débat citoyen

Ciné débats Le tour du monde des droits humains avec le collectif pour le respect des droits humains.

04/11 The pickers d’Elke Sasse, dans le cadre du festival Alimenterre, entrée gratuite

02/12 France, une histoire d’amour de Michael Pitiot et Yann Arthus-Bertrand, pour la 1ère fois au nouveau cinéma Le Relief de Sélestat .

English :

Ciné-club with a screening on Tuesday at the Sélect followed by a citizen debate

German :

Filmclub mit Vorführung am Dienstag im Sélect und anschließender Bürgerdebatte

Italiano :

Ciné-club con proiezione il martedì al Sélect seguita da un dibattito cittadino

Espanol :

Ciné-club con una proyección el martes en la Sélect seguida de un debate ciudadano

