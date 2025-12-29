Ciné-Club Testament Saint-Affrique
Ciné-Club Testament Saint-Affrique mercredi 7 janvier 2026.
Ciné-Club Testament
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie.
Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d’une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette époque post pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.
22 novembre 2023 en salle | 1h 55min | Comédie
De Denys Arcand Par Denys Arcand
Avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 03 32 artsetlivre@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a period of identity change, Jean-Michel, a 70-year-old bachelor, has lost all his references in this society and seems to have little to look forward to in life.
L’événement Ciné-Club Testament Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)