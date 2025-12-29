Ciné-Club Testament

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie.

Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d’une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette époque post pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.

22 novembre 2023 en salle | 1h 55min | Comédie

De Denys Arcand Par Denys Arcand

Avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 03 32 artsetlivre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a period of identity change, Jean-Michel, a 70-year-old bachelor, has lost all his references in this society and seems to have little to look forward to in life.

L’événement Ciné-Club Testament Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)