CINE CLUB THE GRAND BUDAPEST HOTEL de Sylvain Chomet d’après le scénario inédit de Jacques Tati. Le village Roussas

CINE CLUB THE GRAND BUDAPEST HOTEL de Sylvain Chomet d’après le scénario inédit de Jacques Tati.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:39:00

2025-12-02

Les tribulations du concierge d’un hôtel et de son protégé durant l’entre deux guerres.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The tribulations of a hotel concierge and his protégé between the wars.

German :

Die Tribute eines Hotelpförtners und seines Schützlings während der Zwischenkriegszeit.

Italiano :

Le tribolazioni di un portiere d’albergo e del suo protetto tra le due guerre.

Espanol :

Las tribulaciones de un conserje de hotel y su protegido en el periodo de entreguerras.

