CINÉ-CLUB THE WAY LA ROUTE ENSEMBLE

Murviel-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Tom Avery, médecin américain se rend d’urgence en France où son fils Daniel vient de disparaître. Il découvre sur place que son fils avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de prendre le camino . Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre, à mesure qu’il apprend enfin à marcher ensemble .

À 20h30 à la salle Multi-activités.

Adhésion obligatoire Entrée 4€ Carte de 4 entrées 10€. Sans réservation. .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

Tom Avery, an American doctor, makes an emergency visit to France, where his son Daniel has just disappeared. He discovers on the spot that his son had undertaken the pilgrimage to Compostelle. Tom decides to take the camino . Along the way, he meets Jack the Irishman, Sarah the Canadian and Joost the Dutchman. At first elusive, Tom opens up as he finally learns to walk together .

