Ciné-club, Thionville
Ciné-club, Thionville mercredi 7 janvier 2026.
Ciné-club
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-07 16:00:00
Date(s) :
2026-01-07
Rejoins-nous et installe-toi confortablement pour regarder un film d’aventure !
À partir de 7 ansEnfants
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a comfortable adventure movie!
Ages 7 and up
L’événement Ciné-club Thionville a été mis à jour le 2025-12-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME