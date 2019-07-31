CINÉ-CLUB Tout ce que le ciel permet Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-09

2026-03-06 2026-03-09

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1h 29min | Comédie dramatique, Romance

Date de reprise 31 juillet 2019

De Douglas Sirk | Par Peg Fenwick

Avec Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead

Titre original All that Heaven Allows

Synopsis

Veuve d’âge mûr, Carey Scott mène une vie terne et sans histoire dans une petite localité de Nouvelle-Angleterre, se consacrant au bonheur de ses deux enfants Ned et Kay, qui viennent d’entrer à l’Université. Mais Carey rêve encore d’un grand amour. C’est dans cette disposition d’esprit qu’elle rencontre Ron Kirby, le séduisant pépiniériste de quinze ans plus jeune qu’elle engagé par ses soins pour s’occuper de son jardin… .

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

