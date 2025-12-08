Ciné-club Tsedek! présente Mille et un bijoux d’Ariella Aïsha Azoulay Le Point Ephémère Paris

Ciné-club Tsedek! présente Mille et un bijoux d’Ariella Aïsha Azoulay

Le ciné-club Tsedek! présente un cycle de programmation sur nos héritages politiques juifs.

Lundi 8 décembre

Point Éphémère

200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Ouverture des portes à 19h

Projection à 19h30 de « Mille et un bijoux » (2025) de Ariella Aïsha Azoulay. 1h50.

À travers Mille et un bijoux et les récits de leurs gardien·nes, descendant·es du monde judéo-musulman du Maghreb, les bijoux parsèment le film comme des résidus vivants d’un monde précolonial qui refuse de disparaître et résiste à la violence coloniale ayant séparé juif·ves et musulman·es. En partageant ces récits, et en s’engageant dans la fabrication des bijoux côte à côte, les participant·es renouvellent une transmission du savoir et du savoir-faire longtemps tronquée, suspendant ainsi le verdict muséal qui, par le pillage, tente de clore l’histoire de ce monde juif musulman en le reléguant au passé. Le film suit les témoignages de ces non-expert·es : la manière dont ces descendant·es se souviennent des bribes de savoir qui leur ont été transmis sur la vie, les secrets de ces objets et les traditions partagées dont ils faisaient pleinement partie.

Suivie d’une discussion avec la réalisatrice et autrice Ariella Aïsha Azoulay

Soutenez l’association Les Ami·es de Tsedek! en réservant sur le lien HelloAsso

