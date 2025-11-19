CINÉ-CLUB « UN VENT DE LIBERTÉ » Roujan

CINÉ-CLUB « UN VENT DE LIBERTÉ » Roujan mercredi 19 novembre 2025.

CINÉ-CLUB « UN VENT DE LIBERTÉ »

Place de la Mairie Roujan Hérault

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’air de Téhéran, la famille décide unilatéralement que Nillofar devra déménager et vivre avec sa mère à la campagne…

Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête. VOST/FR

A 20h30 à la salle du Peuple. Entrée 4€/carte de 4 entrées 10€ .

Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

Niloofar, 35, lives alone with her mother. To protect her mother from Tehran’s air pollution, the family unilaterally decides that Nillofar should move to live with her mother in the countryside…

While she has always bowed to the demands of others, this time she will stand up to them. VOST/FR

At 8:30pm at Salle du Peuple. Admission: €4 / card of 4 tickets: €10.

German :

Die 35-jährige Niloofar lebt allein mit ihrer Mutter. Um diese vor der Luftverschmutzung in Teheran zu schützen, beschließt die Familie einseitig, dass Nillofar umziehen und mit ihrer Mutter auf dem Land leben soll…

Während sie sich bisher immer den Forderungen der anderen gebeugt hat, wird sie sich ihnen diesmal widersetzen. VOST/FR

Um 20.30 Uhr in der Salle du Peuple. Eintritt: 4 / 4er-Karte: 10.

Italiano :

Niloofar, 35 anni, vive da sola con la madre. Per proteggere la madre dall’inquinamento atmosferico di Teheran, la famiglia decide unilateralmente che Niloofar si trasferisca in campagna per vivere con la madre…

Sebbene si sia sempre piegata alle richieste degli altri, questa volta si opporrà. VOST/FR

Alle 20.30 alla Salle du Peuple. Ingresso: 4 euro / biglietto per 4 biglietti: 10 euro.

Espanol :

Niloofar, de 35 años, vive sola con su madre. Para protegerla de la contaminación atmosférica de Teherán, la familia decide unilateralmente que Niloofar se traslade al campo a vivir con su madre…

Aunque siempre se ha plegado a las exigencias de los demás, esta vez les plantará cara. VOST/FR

A las 20.30 h en la Salle du Peuple. Entrada: 4 euros / abono de 4 entradas: 10 euros.

