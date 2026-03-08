CINÉ-CLUB: UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT Valras-Plage

CINÉ-CLUB: UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT

11 boulevard du Commandant l'Herminier Valras-Plage

Ciné club: Un village en crise tente de faire venir un médecin parisien pour sauver son usine et son avenir : une comédie chaleureuse et drôle à découvrir.

Ciné club: Dans un petit village des Pyrénées nommé Saint‑Loin‑la‑Mauderne, la fermeture de l’usine de fumage de saumon provoque crise et désertification. Pour obtenir une subvention européenne et relancer l’activité, les habitants doivent convaincre un médecin parisien de s’installer. Une comédie pleine d’humour et de personnages attachants, qui aborde avec légèreté la désertification médicale et le retour à la vie rurale. .

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

Ciné club: A village in crisis tries to bring in a Parisian doctor to save its factory and its future…: a warm and funny comedy to discover.

