CINE CLUB Une année polaire film français de Samuel Collardey rue Canta bise Roussas

rue Canta bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 3 EUR
jusqu’à 14 ans
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04 21:35:00
2025-11-04
Pour son premier poste d’instituteur, Anders part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants.
Sylvain Perret qui a séjourné à plusieurs reprise à Tiniteqilaaq temoignera de cette expérience après la projection.
.
rue Canta bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
For his first teaching post, Anders went to Greenland to teach in Tiniteqilaaq, an Inuit hamlet with a population of 80.
Sylvain Perret, who has visited Tiniteqilaaq on several occasions, will talk about this experience after the screening.
German :
Für seine erste Stelle als Lehrer reist Anders nach Grönland, um in Tiniteqilaaq, einem Inuit-Dorf mit 80 Einwohnern, zu unterrichten.
Sylvain Perret, der sich mehrmals in Tiniteqilaaq aufgehalten hat, wird nach der Vorführung über seine Erfahrungen berichten.
Italiano :
Per il suo primo incarico di insegnamento, Anders si è recato in Groenlandia per insegnare a Tiniteqilaaq, un villaggio Inuit di 80 abitanti.
Sylvain Perret, che ha visitato Tiniteqilaaq in diverse occasioni, parlerà della sua esperienza dopo la proiezione.
Espanol :
Para su primer puesto de profesor, Anders fue a Groenlandia a enseñar en Tiniteqilaaq, una aldea inuit de 80 habitantes.
Sylvain Perret, que ha visitado Tiniteqilaaq en varias ocasiones, hablará de esta experiencia después de la proyección.
